بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز. Advertisements وجاء تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحسين الشحات، ومحمد مجدي «أفشة»، وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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