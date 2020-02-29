بايرن يقسو على هوفنهايم في مباراة عكرتها العنصرية

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قسا بايرن ميونيخ على مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الأهداف رغم غياب هداف البوندسليغا الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب، فابتعد أربع نقاط في الصدارة السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وشهدت المباراة حدثا نادرا في دقائقها الـ12 الأخيرة حيث قام لاعبو الفريقين بتمرير الكرة فيما بينهم تضامنا مع ممول هوفنهايم رجل الأعمال الثري ديتمار هوب، البالغ من العمر 79 عاما والذي كان ضحية لافتات مسيئة له ولوالدته رفعتها جماهير النادي البافاري.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب هذه اللافتات، الأولى لبضع دقائق في الدقيقة 67 حيث اضطر مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك الى التوجه الى جماهير ناديه بغضب مطالبا إياهم بسحب اللافتات والهدوء، مشيرا الى ان النتيجة سداسية نظيفة ولا داعي لتعكير اجواء المباراة.

واستؤنف اللعب لكن سرعان مع توقف للمرة الثانية في الدقيقة 78 بعدما رفعت اللافتة مجددا وهذه المرة دخل لاعبو هوفنهايم الى غرف الملابس فيما توجه فليك مجددا الى الجماهير برفقة المدير الرياضي البوسني حسن صلاح حميديتش وجميع لاعبي النادي البافاري، قبل أن ينضم إليهم الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه وعضر مجلس الادارة حارس مرماه السابق أوليفر كان في محاولات لم تجد نفعا.

واستؤنف اللعب بعد 15 دقيقة ووقف رومينيغه وهوب خارج الملعب فيما تبادل لاعبو الفريقين الكرة فيما بينهم بانتظار إنهاء الوقت المتبقي.

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- ثلاثية في 15 دقيقة -

وبالعودة إلى المباراة، وخلافا لمواجهتهما قبل 24 يوما في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا عندما فاز بايرن بصعوبة 4-3، ضرب ابطال الدوري في الأعوام السبعة الأخيرة بقوة في الشوط الأول بتسجيلهم أربعة أهداف بينها ثلاثة في الدقائق الـ15 الأولى، ليصبحوا أول فريق في تاريخ الدوري يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في خمس مباريات متتالية خارج قواعده.

ولم يتأثر بايرن بغياب ليفاندوفسكي، متصدر لائحة الهدافين برصيد 25 هدفا، بسبب إصابة بالغة في الركبة اليسرى تعرض لها خلال المباراة ضد تشلسي الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ستبعده عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع.

وعزز بايرن ميونيخ تقدمه بهدفين في الشوط الثاني وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 52 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف باير ليفركوزن اأحد في ختام المرحلة.

ملخص مباراة بايرن وهوفنهايم: