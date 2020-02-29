العين يطلب تأجيل مباراته الآسيوية مع السد بسبب فيروس كورونا

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طلب العين الاماراتي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراته أمام ضيفه السد القطري المقررة الثلاثاء في العين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اسيا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عضو ادارة النادي الإماراتي ماجد العويس في تصريح للموقع الرسمي للنادي ان طلب تأجيل المباراة يأتي "اتساقا مع اجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حاليا بهدف التصدي لفيروس كورونا، وخصوصا ان الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد (الذي سيحتضن المباراة)، وتحديداً في طواف الامارات للدراجات".

واشار العويس كذلك الى ما ذكرته وسائل الاعلام مؤخرا "حول اصابة عدد من لاعبي فريق سيباهان اصفهان (الايراني) الذي واجه السد في الجولة الماضية لدوري ابطال اسيا".

ومباراة العين والسد هي الوحيدة إلى جانب مباراة الدحيل القطري مع الشارقة الاماراتي المقررة الاثنين، لم يتم تأجيلهما من مباريات فرق غرب القارة في الجولة الثالثة للمسابقة القارية.

وسافر الشارقة اليوم السبت الى قطر لخوض المباراة امام الدحيل، ونشر حساب النادي الاماراتي على "تويتر" صورا لافراد بعثة الفريق وهم في الطائرة المتجهة الى الدوحة.