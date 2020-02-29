الارشيف / اخبار الرياضه

إلغاء سباق نصف الماراثون في باريس بسبب فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


ألغي سباق نصف الماراثون المقرر يوم الاحد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 44 ألف عداء وعداءة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر منظمون السبت.

وهذا اول حدث رياضي جماعي يلغى في فرنسا بسبب الفيروس، إذ أمرت الحكومة بالغاء "التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص" في مناطق مغلقة وبعض الاحداث الخارجية.

وقال وزير الصحة اوليفييه فيران ان هناك 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا، ليرتفع عدد المصابين الى 73 منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء سباق نصف الماراثون في باريس بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا