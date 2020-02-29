إلغاء سباق نصف الماراثون في باريس بسبب فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ألغي سباق نصف الماراثون المقرر يوم الاحد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 44 ألف عداء وعداءة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر منظمون السبت.

وهذا اول حدث رياضي جماعي يلغى في فرنسا بسبب الفيروس، إذ أمرت الحكومة بالغاء "التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص" في مناطق مغلقة وبعض الاحداث الخارجية.

وقال وزير الصحة اوليفييه فيران ان هناك 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا، ليرتفع عدد المصابين الى 73 منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.