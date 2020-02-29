الدوري الإيطالي تأجيل 5 مباريات تخوفا من كرونا أهمها يوفنتوس وانتر ميلان

أعلنت اليوم السبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أنه في ظل المخاوف بانتشار فيروس كورونا فقد قررت تأجيل خمس مباريات في المسابقة كان مقرر اقامتها مطلع هذا الأسبوع، موضحة انه بوقت سابق كان مقرر إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ومن دون جمهور بعد أن منعت الحكومة التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقد أعلنت الرابطة في البيان الصادر عنها انه من ضمن المباريات الخمس لقاء القمة بين يوفنتوس حامل اللقب وانتر ميلان، المقررة غدًا، وكذلك مواجهات ميلان أمام جنوة وبارما ضد سبال وأودينيزي أمام فيورنتينا، وساسولو ضد بريشيا والتي كانت ستقام في 13 مايو المقبل.

بينما ستقام خمس مباريات ضمن مواعيدها المقررة وتتضمن على كلا من لقاء لاتسيو مع بولونيا ونابولي مع تورينو اليوم السبت وليتشي ضد أتلانتا وكالياري ضد روما والمقررة يوم غدا الأحد وكذلك مواجهة بعد غد الاثنين سامبدوريا وفيرونا.