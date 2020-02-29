AlAhly لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصنداونز kora star بث مباشر كورة لايف مباراة الأهلي اليوم السبت 29/2/2020 مباشر bein sport hd رابط الأسطورة الجديد الشوط الثاني 2-0

AlAhly لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصنداونز kora star بث مباشر كورة لايف مباراة الأهلي اليوم السبت دورى أبطال افريقيا مباشر bein sport hd رابط الأسطورة الجديد ، مباراة الاهلي وصنداونز المباراة المرتقبة الآن والتي ينتظرها الملايين من عشاق المارد الأحمر الذي بدأ يستعيد قوته مرة أخري وتصدر الآن مجموعته ويلعب الآن النادى الأهلي أمام صنداونز في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال،وينتظر عشاق النادى الأهلي وجمهورة مباراة قوية ليعوض النادي الأهلي هزيمته أمام نادي صنداونز في آخر لقاء كان بينهما بعد أن هزم بفارق خمسة أهداف، ونتابع الآن مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال افريقيا اليوم السبت.

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موعد مباراة الاهلي وصنداونز كورة ستار

تقام مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال افريقيا 2020 اليوم السبت 29/2/2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ويتم بث مباراة الاهلي وصنداونز مباشرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd1 .

مشاهدة مباراة الأهلي وصنداونز livehd7

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جووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للنادى الأهلي بالدقيقة 56 بقدم على معلول

جووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للنادى الأهلي بقدم على معلول في الدقيقة 68 من الشوط الثاني للمباراة

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