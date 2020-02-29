الارشيف / اخبار الرياضه

صلاح يقترب من صدارة هدافي الريدز بالدوري الانجليزي

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

يسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، من اجل الحصول على صدارة هدافي الريدز في الممتاز “بريميرليج”، حيث يبحث عن تسديد الضربات القوية خلال المباراة التي سيخوضها فريقه أمام واتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر المسابقة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب “فيكارج رود”.

حيث يحتاج النجم المتألق محمد صلاح إلى  تسجيل هدفا ضد واتفورد اليوم ينفرد بصدارة هدافي  الريدز في البريميرليج، حيث تتعادل أهدافه مع السجل التهديفي للنجم الأوروجويانى لويس سواريز، ويبلغ رصيد كلا منهما من الأهداف 69 هدفا، واستطاع الفرعون المصري من تسجيل ذلك العدد من الأهداف في 98 مباراة فقط، مقارنة بـ 110 مباراة للمهاجم الأوروجويانى.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا