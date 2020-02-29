صلاح يقترب من صدارة هدافي الريدز بالدوري الانجليزي

يسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من اجل الحصول على صدارة هدافي الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يبحث عن تسديد الضربات القوية خلال المباراة التي سيخوضها فريقه أمام واتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر المسابقة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب “فيكارج رود”.

حيث يحتاج النجم المتألق محمد صلاح إلى تسجيل هدفا ضد واتفورد اليوم ينفرد بصدارة هدافي الريدز في البريميرليج، حيث تتعادل أهدافه مع السجل التهديفي للنجم الأوروجويانى لويس سواريز، ويبلغ رصيد كلا منهما من الأهداف 69 هدفا، واستطاع الفرعون المصري من تسجيل ذلك العدد من الأهداف في 98 مباراة فقط، مقارنة بـ 110 مباراة للمهاجم الأوروجويانى.