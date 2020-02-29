الأرجنتيني جيرمان بيزيلا يقترب من الانضمام إلى نابولي

كشفت مجموعة تقارير صحفية بأن نادي نابولي يوشك على التعاقد مع قائد ومدافع نادي فيورنتينا الإيطالي النجم جيرمان بيزيلا،البالغ من العمر 28 عاما، جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، والتي تابعت أنه قد توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب، إلا أنه وحتي الأن لم تتوصل بعد لصيغة اتفاق على المقابل المادي مع الفيولا.

كما كشفت عدة تقارير أخري أن اقتراب المدافع الأرجنتيني من الانتقال إلى نابولي يأتي بالتزامن مع رحيل السنغالي كاليدو كوليبالي عن فريق المدرب جينارو جاتوزو، بالانتقالات الصيفية القادمة.

الجدير بالذكر أن المدافع بيزيلا قد شارك مع فريقه خلال الموسم الحالي في 23 مباراة بجميع البطولات، واستطاع خلالها تسجيل هدفين.