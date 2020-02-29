بالفيديو.. الأهلي يسجل هدفين في 12 دقيقة أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح التونسي علي معلول التسجيل للأهلي في مباراة صنداونز الجنوب إفريقي بذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة، السبت.

جاء الهدف في الدقيقة الـ56 بعد تمريرة ثنائية بين معلول والنيجيري جونيور أجايي لينفرد التونسي بالمرمى ويودعها بيسراه أرضية في الزاوية اليمنى للحارس أونيانجو.

وفي الدقيقة الـ68، عاد معلول ليضاعف النتيجة للأهلي من ضربة جزاء تسبب فيها البديل أليو بادجي، ليسدد التونسي الكرة في منتصف المرمى وتصبح النتيجة (2-0).

ويحتاج رجال المدير الفني السويسري رينيه فايلر لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية في مباراة الإياب ببريتوريا يوم السبت المقبل.