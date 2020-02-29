مباشر بريميرليج.. واتفورد 0-0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:
زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة واتفورد وليفربول في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
ويدخل ليفربول اللقاء وفي رصيده 79 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بينما يحل واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.
تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، ديجان لوفرين، أندي روبيرتسون، فابينو، جورجينو فينالدوم، أوكسلاند تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.
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