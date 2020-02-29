سام مرسي يسجل وحجازي يغادر مصابا في تشامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل المحترف المصري سام مرسي هدفا قاد به فريقه ويجان أثليتيك للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (1-0) في الأسبوع الـ36 لدوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب" مساء اليوم السبت.

شارك سام مرسي قائد ويجان بشكل أساسي في تشكيل الفريق في مواجهة مواطنه أحمد حجازي مدافع وست بروميتش، لكن لم يستطع الأخير استكمال المباراة بعد مغادرته مصابا بالدقيقة الـ43 للقاء.

وسجل مرسي (28 عاما) هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع ويجان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ20 من ترتيب تشامبيونشيب، بينما تجمد رصيد وست بروميتش متصدر الدوري عند 69 نقطة، لتفصله نقطة وحيدة عن ليدز أقرب ملاحقيه.