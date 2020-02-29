صلاح أساسيًا في مواجهة ليفربول مع واتفورد بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه في مواجهة واتفورد التي تقام ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي. ويدخل ليفربول اللقاء وفي رصيده 79 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه. بينما يحل واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة. تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، ديجان لوفرين، أندي روبيرتسون، فابينو، جورجينو فينالدوم، أوكسلاند تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

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