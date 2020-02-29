مباشر.. الأهلي 2 - 0 صنداونز.. معلول يضاعف النتيجة من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا هاما على ضيفه صنداونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق الظهير التونسي علي معلول في الدقائق 56 و68 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة يحتاج الأهلي للتعادل بأي نتيجة أو الفوز او الخسارة بأقل من هدفين لعبور الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمود متولي – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

ملخص المباراة

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وكاد يستقبل فريق الأهلي هدفا في الدقيقة الأولى، بعدما وصلت كرة خلف المدافعي لكن لم يستغلها لاعب صنداونز وسددها في يد الحارس محمد الشناوي.

وتوقف اللعب مع حلول الدقيقة 5، بعد تدخل حارس صنداونز والمهاجم مروان محسن، ليسقط اللاعبان في أرض الملعب، ليستكمل بعدها.

وسنحت فرضة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17 عن طريق المهاجم مروان محسن الذي استغل كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنه حولها برأسه بجوار القائم.

واعترض لاعبو الأهلي على قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء ضد صنداونز في الدقيقة 41، بعدما اصطدمت الكرة بيد احد لاعبيه.

وألغى حكم المباراة هدفا للأهلي في الدقيقة 51 بداعي التسلل ضد حسين الشحات.

ومع حلول الدقيقة 56، ترجم الأهلي سيطرته لهدف، بعد مجهود تمريرة من أجايي من الجانب الأيسر، ليكمل معلول ويدخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 59 قرر المدرب فايلر اخراج اللاعب حسين الشحات والدفع بوليد سليمان بدلا منه، لتنشيط الجانب الأيمن في الأهلي.

وجاء التغيير الثاني للأهلي في الدقيقة 65، بعدما خرج المهاجم مروان محسن ودخل للملعب بدلا منه اليو بادجي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 67، ليتكفل بتفيذها اللاعب علي معلول ويسجل الكرة هدف في الدقيقة 68.

وجاء التبديل الأخير للأهلي في الدقيقة 80 بخروج مجدي أفشة ودخول اللاعب أحمد الشيخ بدلا منه.