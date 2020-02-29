أزارو يواصل التسجيل.. ثنائية في شباك أبها بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل الدولي المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، المُعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، ثنائية في شباك فريق أبها بلقاء ضمن منافسات الدوري السعودي.

ثنائية أزارو أمام أبها جاءت في 5 دقائق فقط، بلقاء ضمن الجولة 20 بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء الهدف الأول لأزارو أمام أبها مع حلول الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 15 من زمن المباراة.

وفي المباراة السابقة لفريق الاتفاق، دون أزارو أول هدف له مع الفريق، ليصبح رصيده الآن من الأهداف 3 أهداف منذ انتقاله للفريق السعودي على سبيل الإعارة.