"مسرحية هزلية".. وائل جمعة يعلق على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصف وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، أن ما حدث في قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بعد عدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة بالمسرحية الهزلية.

وكان الزمالك انسحب من مواجهة الأهلي بعدما قرر مجلس الإدارة خوض المباراة بفريق من شباب النادي، ولكن لم تحضر الحافلة رغم تأكيد الأمن توفير كل اللازم.

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وقال جمعة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "رأينا مسرحية هزلية، ما حدث يوم الإثنين خلال مباراة القمة لبطولة الدوري يمثل حال كرة القدم في مصر".

وأضاف: "أرى أن الأهلي لم يتأثر بتلك الأحداث، حيث حصل على فترة راحة كافية واستعد لاعبوه بشكل جيد لمواجهة صنداونز، ونتمنى أن تكون تلك الراحة إيجابية".

‫ويلتقي الأهلي بنظيره صنداونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‬