"بالدم بالروح إفريقيا مش هتروح".. كيف استقبلت جماهير الأهلي اللاعبين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: تصوير- علاء أحمد: قامت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة بالهتاف للاعبين فور دخولهم لملعب استاد القاهرة لإجراء عمليات الأحماء قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال. Advertisements وهتفت الجماهير للاعبين قائلة: "بالدم بالروح إفريقيا إفريقيا مش ها تروح". كما هتفت الجماهير منادية اللاعبين "الليلة مش هزار.. إفريقيا يا أبطال". ‫ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.‬

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