تشكيل صنداونز لمباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا. ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وصنداونز بذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع. وجاء تشكيل صنداونز لمباراة الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو. Advertisements خط الدفاع: موتجيكا ماديشا - واين أرندسي - ريكاردو ناسيمنتو - موسى ليبوسا. خط الوسط: هلومفو كيكانا - أنديل جالي - سيبوسيسو فيلاكازي. خط الهجوم: ليبوهانج مابوي - ثيمبا زواني - جاستون سيرينو.

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