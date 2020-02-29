علي معلول يضاعف تقدم الأهلي على صن داونز

نجح النادي الأهلي، في تسجيل الهدف الثاني في مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، عند الدقيقة 68، خلال لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

جاء الهدف بأقدام علي معلول من ركلة جزاء.

تصبح النتيجة تقدم الأهلي بثنائية نظيفة. الدقيقة 68، خلال لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.جاء الهدف بأقدام علي معلول من ركلة جزاء.تصبح النتيجة تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

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