بث مباشر الآن مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة إفريقيا.. الشوط الثاني

نقدم لكل عشاق جماهير النادي الأهلي بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي، التي تقام في الساجسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي،

وبحضور أكثر من 30 ألف متفرج، وهو اللقاء الذي وصفه الأهلاوية بـ«اللقاء الثاري»، نظرا لهزيمة الأهلي 5 - 0 خلال العام الماضي.

وحضر مشجعي النادي الأهلي منذ الواحدة ظهرا صوب ملعب ستاد القاهرة الدولي،

حيث طرحت شركة تذكرتي 30 الف تذكرة وتم حجزها بالكامل من قبل مشجعي نادي الأهلي.

بث مباشر الآن مباراة الأهلي وصن داونز

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الليلة على ستاد القاهرة، حيث قامت القناة بعمل استوديو تحليلي ضم كل من وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق،

ونبيل معلول مدرب تونس السابق..

يمكن لجميع المتابعين الآن مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن دوانز على ملعب استاد القاهرة الدولي، خيث تقوم بعض المنصات على شبكة الإنترنت بعمل بث مباشر للمباريات، نقدم لكم أبرز تلك المنصات والتي تقدم بث مباشر

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)