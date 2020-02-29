هدف معلول : الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار LIVEHD7 بث مباشر الاهلي وصن داونز ONLINE يلا شوت والاهلي تابع الشوط الثان

LIVE TV BEIN SPORTS يلا شوت كورة لايف الشوط الاول، بث مباشر الاهلي وصن داونز يلا شوت كورة ستار kora online الاهلي يلا شوت، يلتقي النادي الأهلي مع ضيفه فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد استعد النادي الأهلي جيداً للمباراة بحسب تصريحات المدير الفني رينيه فايلر الذي يُقدم نتائج جيدة مع الفريق حتى الآن على الصعيدين الإفريقي والمحلي رغم خسارة السوبر المحلي الأسبوع الماضي بضربات الجزاء الترجيحية.

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بل وينتظرها منذ أن أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع صن داونز، وقد علق البعض الفوز بالبطولة يكمن في الفوز على فريق صنداونز اليوم، ويصطف جماهير الأهلي أمام التلفاز في تمام السادسة مساء في مصر والرابعة بتوقيت جرينتش لمتابعة المباراة على قناة بي ان سبورت الرياضيه الأولى بتعلق علي محمد علي.





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بث مباشر الاهلي يلا شوت كورة ستار كورة اونلاين kora live مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر، وقد صرح كيكانا لاعب صن داونز بأنه سعيد للغاية لمواجهة الأهلي؛ إذ أن المارد

الأحمر هو فريقه المُفضل منذ الصِغر، كما أكد على أن النادي الأهلي مُرشح قوي لحصد اللقب الإفريقي هذا العام كما ذكر مدربه، وقد أكد فايلر أيضاً أن فريق صن داونز فاز بالبطولة قبل ذلك وهو فريق قوي، كما أنه لا يريد الحديث عن هزيمة الأهلي الموسم الماضي.

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