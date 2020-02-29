مشاداة بين فايلر وأونيانجو حارس صن داونز

نشبت مشاداة بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، ودينيس اونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ذلك عقب نهاية الشوط الأول. نهاية الشوط الأول. وأتهم فايلر، اونيانجو حارس صن داونز بإضاعة الوقت، وإدعاء السقوط من أجل إهدار الوقت. إهدار الوقت. ويتقدم الأهلي على صن داونز حاليًا بهدف دون رد، سجله التونسي علي معلول والذي يقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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