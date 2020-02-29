الأهلي يتقدم على صن داونز بأقدام علي معلول

نجح النادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول في مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، عند الدقيقة 54، خلال لقاء الذهاببالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
جاء الهدف بأقدام علي معلول، الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب ومرر لأجايي، الذي أرسل كرة متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها معلول مجدداً من الجهة اليسرى وسدد على يسار الحارس أوناينجو.
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