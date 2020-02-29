هدف الأهلي الأول : مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز الان yalla shoot

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز السبت 29/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الأهلي رحلته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يلتقي هذه المرة مع ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرةالدولي بالعاصمة المصرية القاهرة يباشرالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
علماً بأن الأهلي سوف يسعى للثأر من صن داونز بعد السيناريو الذي دار في الموسم الماضيبين الطرفين، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)
لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)
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