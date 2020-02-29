الشوط الثاني مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر Al Ahly vs Sundowns يلا شوت الجديد الاهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020

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الأهلي المصري يسضيف الليلة صن دوانز الجنوب أفريقي في مباراة كبيرة منتظرة يبحث فيها الفريقين عن الفوز ووضع قدم في المربع الذهبي ويسعى فريق عمل موقع رؤية مصر الرياضي الي توفير كافة روابط نقل مباراة الاهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع .







القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، غياب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا علي استاد القاهرة. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN

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CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر Al Ahly vs Sundowns في دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم يوتيوب .

تنقل مباراة الاهلي المصري ضد صن داونز اليوم في ذهاب مباريات دور السته عشر من بطولة دوري ابطال افريقيا عليي ارضية ملعب القاهرة الدولي معقل الأبيض نادي الزمالك بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة وتنقل مباراة الاهلي اليوم بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق علي محمد علي , وعبر قناة تايم سبورت الارضية تعليق محمد الكواليني وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر Al Ahly vs Sundowns في دوري أبطال أفريقيا 2020 ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت،المقبل الموافقة 29 فبراير الجاري.

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