هوكى الرجال يفوز على القناة بهدفين نظيفين

فاز الفريق الأول للهوكى بنادى سموحة على نظيره القناة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لهوكى الرجال.

أحرز أهدف سموحه: محمد عادل "إيزا" والمحترف الباكستانى خيزر أخطار.

يضم فريق سموحه اللاعبين:

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اسلام محمود الطويلة، عبد الرحمن السيد بيومى، مصطفى محمود دهب، مصطفى منصور

عبد العزيز، محمد فتحى عبد الحميد، عمرو محمد مرسى، محمد بلال قدير، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل صابر، ابراهيم احمد ابراهيم، عمرو محمد عبد الحليم، محمد احمد السيد، محمد ابو ضيف احمد، زاهيد عنايت الله، زكريا السيد عبد المحسن، محمد محمود حسن، خيزر اخطار على، معتز محمود دهب، مصطفى مجدى عبد المنعم، مروان نعينع، اسامة شعبان محمود، نور على يونس، احمد محمد ابراهيم.

يتكون الجهاز الفنى والادارى من:

السيد الهرم مديرا فنيا، محمد عادل حسين مدرب عام، طه عبد العظيم مدرب مساعد، محمد حميدوعبد الفتاح مدرب الحراس، رامى امل محمد مدرب احمال، أحمد عرفة ابراهيم اصابات ملاعب، محمود السيد عبد العال مدير الفريق.