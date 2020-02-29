قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو تشهد استبعاد يوفيتش واستدعاء المهاجم المهمش!

كشف المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض، يوم الأحد 1-3-2020، على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي شهدت غياب اسم بطل موقعة جالاطا سراي في دوري أبطال أوروبا نهاية العام الماضي “رودريجو” بالإضافة إلى المهاجم الجديد “لوكا يوفيتش”.

وفَضل زين الدين زيدان استدعاء الثنائي ماريانو دياز ولوكاس فاسكيز ليكونا ضمن خياراته الهجومية التي تشمل كل من كريم بنزيمة وجاريث بيل وفينسيوس جونيور.

وشكل رودريجو ثنائي رائع مع كريم بنزيمة في مباريات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصةً عندما سجل هاتريك أمام جالاطا سراي التركي بدور المجموعات، في المباراة المنتهية بفوز الملكي بسداسية نظيفة على سانتياجو برنابيو.

وسيُثير استبعاد رودريجو ولوكا يوفيتش علامات استفهام في مدرجات ريال مدريد، بالذات لو تعثر على كريم بنزيمة وجاريث بيل اختراق دفاعات النادي الكتالوني معظم الوقت.

والتالي القائمة المستدعاة كاملة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس آريولا – توني فويدياس.

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الدفاع: داني كاربخال – ميليتاو – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – مارسيلو – فيرلان ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو.

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – فينسيوس جونيور.