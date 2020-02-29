رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من موقعة الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من موقعة الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الفريق الجنوب إفريقي حيث مرر ماديشا كرة عرضية في الدقيقة الأولى داخل منطقة جزاء الأهلي ليقابلها فيلاكاسي بتسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

بعد فرصة صن داونز الخطيرة لصن داونز بدأ لاعبو الأهلي في الشيطرة على مجريات الملعب، وحصل علي معلول على ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها داخل منطقة للجزاء ليصطدم مروان محسن بأونيانجو حارس الضيف.

وفي الدقيقة العاشرة سدد مروان محسن كرة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى صن داونز.

وأنقذ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فريقه من تمريرة بينية خظيرة لماديشا الظهير الأيمن للفريق الجنوب إفريقي وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ورد الأهلي على فرصة صن داونز بتسديدة قوية لأحمد فتحي ارتطمت بأقدام مدافعي الفريق الجنوب إفريقي، ليحصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة بعد مرواغته ليبوسا الظهير الأيسر وينفذها معلول على رأس مروان محسن الذي أضاع فرصة محققة للفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول.

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وفي الدقيقة ٢٠ مرر مروان محسن الكرة بينية لجونيور أجاي الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لتصل إلى المتسلل حسين الشحات ويسددها لكن الحكم المساعد أشار بوقوعه في مصيدة التتسلل.

وحصل محمود متولي على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٢١ بعد تدخله القوي على لياندرو سورينو رودريجز أحد أفضل لاعبي صن داونز.

وسدد رودريجيز كرة قوية في الدقيقة ٢٣ مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ليرد الفريق الأحمر بهجمة منظمة حيث وصلت الكرة لجونيور أجاي الذي مرر الكرة لعلي معلول وينفذ كرة عرضية أبعدها دفاع صن داونز عن منطقة جزاؤه.

وانطق محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة ٢٨ ليرواغ أكثر من لاعب ويسدد كرة قوية وصلت في يد أونيانجو حارس مرمى صن داونز، ثم تسديدة أخرى من محمود متولي أعلى عارضة الفريق الضيف.

وتسلم حسين الشحات الكرة في الدقيقة ٤٠ ليمررها لمحمد مجدي "أفشة" الذي سقط أمام منطقة جزاء صن داونز ليطالب لاعبو الأهلي حكم اللقاء باحتساب الكرة لكنه لم ينصاع إليهم ويستأنف اللعب دون احتساب أي خطأ.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.