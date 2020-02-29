رياضة | تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - لوفرين.

خط الوسط : فينالدوم - تشامبرلين - فابينهو.

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بالجولة الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الانفيلد.