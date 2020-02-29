رياضة | إيفرتون يحدد سعر رحيل نجمه إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفرتون يحدد سعر رحيل نجمه إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إنجليزية، أن مسئولو نادي إيفرتون الإنجليزي، حددوا سعر بيع ماسون هولجات، مدافع الفريق، إلى مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

ووفقا لموقع ‘‘فوتبول إنسايدر‘‘ فأن إيفرتون يريد الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني، نظير بيع هولجات إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل، بعدما طلب 14 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

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وأشار الموقع الإنجليزي، إلى أن نيوكاسل وبورنموث وشيفيلد يونايتد يريدون أيضًا التعاقد مع هولجات، ولكن السيتيزنز يعتبر المرشح الأول لضم اللاعب.

وانتقل اللاعب صاحب الـ23 عامًا إلى التوفيز في عام 2015 قادمًا من بارنسلي، وينتي تعاقده الحالي في يونيو عام 2022.