رياضة | فوز ببا وتعادل سمسطا وسقوط الواسطى بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز ببا وتعادل سمسطا وسقوط الواسطى بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الجولة 22 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث فوز مركز شباب ببا على ضيفه فريق ابو كساة 1/3.

فيما تعادل مركز شباب سمسطا المتصدر بقيادة مديره الفنى على حسن على مركز شباب ابشواى بمباراة نارية بنتيجة 1/1 .

وسقط مركز شباب الفيوم بفخ الخسارة أمام مضيفه ناصر بنى سويف بهدف نظيف أحرزه حسام محمد مهاجم ناصر بنى سويف بمباراة قوية للفريقان ، وينجح أبناء ناصر فى حصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط وتحسين النتائج .

وتعادل سلبيا مركز شباب اطسا أمام شقيقه طامية بديربي أبناء الفيوم .

فيما سقط الواسطى وصيف المجموعة في فخ الخسارة أمام مضيفه مطرطارس في مباراة نارية بنتيجة 1/3 .

ونجح عاملين غارب بقيادة رمضان رجب فى تحقيق فوز بهدف نظيف على نظيره سنورس .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 39 نقطة

2 عاملين غارب 37 نقطة

3 - الواسطى 36 نقطة

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4 - مطرطارس 35 نقطة

5 - طامية 33 نقطة

6 - راس غارب 30 نقطة

7 - ساحة الفيوم 26 نقطة

8 - ابو كساة 24 نقطة

9 - ابشواى 22 نقطة

10 - اطسا 22 نقطة

11 - سنورس 19 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 17 نقطة

13 - ببا الرياضى 12 نقطة