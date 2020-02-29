رياضة | فوز أسمنت أسيوط والقوصية وملوي وناصر الفكرية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أسمنت أسيوط والقوصية وملوي وناصر الفكرية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت باريات الأسبوع التاسع عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة عن فوز فريق ناصر الفكرية، علي حساب فريق نادي بني مزار بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق القوصية، علي فريق ابوتيج بهدفين لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب نادي ديروط.

وفي المباراة الثالثة، حقق فريق ملوي،علي فريق الوليدية، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق مركز شباب الخارجة، سلبيا وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مطاي.

Advertisements

وفي المباراة الخامسة، فاز فريق أسمنت أسيوط، خارج ملعبه، علي فريق الهنداو، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.

ومن المقرر أن تختتم مباريات تلك الجولة عصر الأحد، عندما يحل فريق مركز شباب ناصر ملوي، ضيفا على فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

ترتيب المجموعه الثالثة

1- أسمنت أسيوط 44 نقطة

2- القوصية 32 نقطة

3- مركز شباب ناصر ملوي 32 نقطة

4- نادي ملوي 31 نقطة

5- ناصر الفكرية 29 نقطة

6- ابوتيج 28 نقطة

7- مركز شباب القيس 22 نقطة

8- الهنداو 20 نقطة

9- مركز شباب سمالوط 20 نقطة

10 - بني مزار 19 نقطة

11- مركز شباب الخارجة 17 نقطة

12 - الوليدية 14 نقطة