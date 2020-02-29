رياضة | فوز بطا والغابة والشمس وتعادل السكة الحديد في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بطا والغابة والشمس وتعادل السكة الحديد في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق البلاستيك على ملعبه فريق السكة الحديد، بهدفين لكل منهما، في مباراة مثيرة بدوري القسم الثالث.

خاض فريق البلاستيك اللقاء بشكيل تكون من محمد عبد المنعم، محمد جمال مانجه، خالد عيد الناصر، حسان محمد، أمير رجب، محمد عبد النبي لوحه، محمود الصغير، محمد مودى، محمد شعبان، محمد الفيل، محمد أيمن.

وتواجد في البدلاء محمد ناصر، أحمد أشرف، محمد بلال، محمد فهمي، علاء ربيع، محمد هشام كرشه، حسين سيد ريكو.

وخاض فريق السكة بتشكيل ضم إبراهيم شعللها، حازم شعيب، حسن بشندى، محمود أكمل، المتولى محمود، فتحي مجدى، عبد العليم السيد، حمودي محمد،

محمد أحمد ريعو، أحمد عبد المنعم كشرى، كونى امادو.

وتواجد في البدلاء محمد جمال، مهاب ياسر، محمد عبد الفتاح شولا، محمد رمزي، أحمد خالد، محمد عارف توتى.

شهد الشوط الأول تقدم فريق السكة الحديد بهدف محمود أكمل من عرضية

المتولى محمود من ضربة ركنية في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني استطاع محمد أحمد ريعو من تسجيل الهدف الثاني للسكة من مجهود فردي من منتصف الملعب بعد أن رواغ أكثر من لاعب.

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ونجح فريق البلاستيك في العودة بإحراز هدفين عن طريق محمد الفيل أحدهما من ضربة جزاء في الدقيقة 15 من الشوط الثاني والهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأدار المباراة الحكم محمود ناجى حكم ساحة ويعاونه هشام الدسوقي مساعد أول ومحمد الزناتي مساعد ثانى وسليمان سعد مراقب مسابقات ومحمد طه مراقب مسابقات.

وحقق فريق الغابه مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف.

وفاز مركز شباب بطا خارج ملعبة على فريق ألماظة بهدف نظيف، وفاز المرج على فريق سراى القبة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل اتحاد الشرطة مع فريق بهتيم بهدف لكل منهما، وفاز فريق الشمس على فريق طوخ بهدف نظيف، وتعادل الأميرية مع العبور بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 46 نقطة

2- البلاستيك 41 نقطة

3- مصر للتأمين 40 نقطة

4- العبور 39 نقطة

5- الشرطة 37 نقطة

6- شباب بطا 37 نقطة

7- ألماظة 36 نقطة

8- الشمس 35 نقطة

9- بهتيم 31 نقطة

10- المرج 29 نقطة

11- الغابه 25 نقطة

12- بنها 23 نقطة

13- الأميرية 23 نقطة

14- طوخ 22 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط

