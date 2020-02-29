رياضة | فوز عمال المنصورة ومركز شباب الأمير وتعادل بني عبيد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز عمال المنصورة ومركز شباب الأمير وتعادل بني عبيد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الجولة ٢٥ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث، تعادل فريق بنى عبيد صاحب الصدارة خارج ملعبه مع فريق نبروة بدون أهداف.

وتمكن مياه الدقهلية من حسم ديربي مركز شربين بفوزه على جاره شربين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

كما عاد منية سمنود بنقطة ثمينة بتعادل إيجابيا أمام السنبلاوين بهدف لمثله.

وإنتهى لقاء شيكو وضيفه شبان بدواى بتعادل سلبى دون أهداف ، فيما واصل ميجاسبورت نتائجه الإيجابية بالفترة الأخيرة حيث عاد بفوز غالى وثمين أمام كهرباء طلخا بهدف دون مقابل.

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وتعرض المنزلة لهزيمة قاسية على ملعبه وأمام جماهيره ضد منافسه عمال المنصورة بثلاثية نظيفة.

فيما تمكن شباب الأمير من تعميق جراح المطرية وتغلب عليه بملعبه بهدفين مقابل هدف.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ٤٨ نقطة

٢- نبروه ٤٤ نقطة

٣- ميجاسبورت ٤٣ نقطة

٤- عمال المنصورة ٤١ نقطة

٥- شربين ٣٦ نقطة

٦- شيكو ٣٦ نقطة

٧- مياه الدقهلية ٣٢ نقطة

٨- السنبلاوين ٣٢ نقطة

٩- شبان بدواى ٣٠ نقطة

١٠- بلقاس ٢٦ نقطة

١١- الأمير ٢٥ نقطة

١٢- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة

١٣- منية سمنود ١٧ نقطة

١٤- المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٤ نقطة