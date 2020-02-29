رياضة | فوز مثير لناصر بنى سويف على مركز شباب الفيوم بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مثير لناصر بنى سويف على مركز شباب الفيوم بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بناصر بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه مركز شباب الفيوم وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ناصر ببنى سويف بالجولة 22 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

ناصر بنى سويف بدأ المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن اسماعيل ومحمد حسن واسلام رمضان ومحمود سيد ومصطفى فتحى ومحمد جبر وعمرو زكريا ومحمد رجب ومحمود محمد وحسام محمد طه وياسر محمد حسين .

فيما بدأ مركز شباب الفيوم المباراة بتشكيل مكون من محمد عادل وايمن محمد وهشام شعبان ومحمد شعبان وايمن عبد النبي ومصطفى شعبان ومحمود معوض وحسام عرفه وعبد الستار على وأحمد محمد وفرج عبد المحسن .

وشهدت المباراة اثارة كبري خاصة فى الشوط الثانى وضياع العديد من الأهداف من جانب لاعبي الفريقين ، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حسام محمد لاعب ناصر بنى سويف بالدقيقة 25 بالشوط الثانى بعد مراوغة مدافعى ساحة الفيوم ليسكنها بشباك الفريق الضيف ببراعة ، وعقب تقدم ناصر بنى سويف بالهدف حاول لاعبي مركز شباب الفيوم إدراك هدف التعادل ولكن تصدى مدافعى وحارس مرمى ناصر بنى سويف لجميع الهجمات ببراعة .

وخلال المباراة اجرى ناصر بنى سويف تغييرات بنزول كلا محمد عامر وعمر خالد وعبد النواب إبراهيم بدلا من محمد جبر وعمرو زكريا ومحمود سيد .

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فيما أجرى مركز شباب الفيوم تغييرات بنزول كلا من محمد شعبان وأحمد جمعه وخالد عبد الرحمن بدلا من حسام عرفه ومحمد محمد ومحمود سيد .

وحصل اسلام رمضان ومصطفى فتحى لاعبي ناصر بنى سويف على الكارت الاصفر .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ناصر بنى سويف للنقطة 17 فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند النقطة 26 .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حليم وعاونه الثنائى يوسف داهش ومحمد عبد الله موسى، وراقب الحكام محمد رمضان وسمير عويس مراقب مسابقات.