اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول ضد واتفورد كورة أونلاين KORAONLINE

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Yalla shoot رابط بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

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ويستضيف نادي واتفورد COOL KORAفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب فيكاردج رود في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة واتفورد، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين – جيمس ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول واتفورد والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وواتفوردCOOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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