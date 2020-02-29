اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| كورة اون لاين صن داونز بث مباشر يوتيوب، حيث ينتظر عشاق الكرة مباراة ثأرية تجمع بين الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت الموافق 29 فبراير 2020، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا KORA STAR:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا KORA GOAL:-

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا:-

وتتابعون مباراة الأهلي وصن داونز عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستذاع المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي وصن داونز، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز.

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