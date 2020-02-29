اونلاين | كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

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كورة ستار، حيث يشهد ملعب القاهرة الدولي مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، في إطار ذهاب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يدخل الأهلي المباراة من أجل تحقيق فوز مريح في مباراة الذهاب، تكفل له الفوز والتأهل في لقاء العودة وبلوغ الدور نصف النهائي، وسيكون الأهلي أمام فرصة ذهبية لرد الإعتبار أمام الفريق، حين تغلب على الأهلي بخماسية دون رد خلال العام الماضي.

موعد مباراة صن داونز والأهلي والقنوات الناقلة

وستنقل المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثامنة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الرابعة بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى.