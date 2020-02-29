اونلاين | يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر CAF Champions League كورة لايف بي ان سبورت بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي ELAHLY

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كورة أونلاين، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم قمة أفريقية منتظرة بين الأهلي وضيفه صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إطار مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يطمح النادي الأهلي في حسم مواجهة الذهاب من أجل التأهل للدور ربع النهائي.

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Dawri plus، شاهد الأهلي وصن داونز اليوم، متابعة نتيجة الأهلي وصن داونز اليوم، حيث يمكنكم متابعة المبارة في التوقيتات التالية: 18:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، 20:00 بتوقيت دبي وأبو ظبي، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 16:00 بتوقيت جرينتش.