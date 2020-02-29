اونلاين | يلا لايف ahli now مشاهدة مباراة الأهلي اليوم رابط الأهلي وصن داونز بث مباشر منقولة عبر on sport

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA الأهلي يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

كورة ستار حيث يستضيف المارد الأحمر نظيره صن داونز، على ملعب القاهرة الدولي، KORA STAR الأهلي يطمح لتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره.

يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، استغلال عاملي الأرض والجمهور والذي سيتواجد بما يقرب من 30 آلاف متفرج، من أجل حصد نتيجة الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من القاهرة، YALLA SHOOT PLUS.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري الأبطال

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وتُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز، اليوم السبت 29 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري الأبطال

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد صن داونز، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL صن داونز ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، عبر كورة فور جول، بموقع الخليج 365 الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.

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