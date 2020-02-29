الامارات | بسبب "كورونا".. العين يخاطب الاتحاد القاري لتأجيل مباراته الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "كورونا".. العين يخاطب الاتحاد القاري لتأجيل مباراته الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت شركة نادي العين لكرة القدم خطوة رسمية وبعثت برسالة رسمية طريق اتحاد الكرة، وذلك لتأجيل مباراة الفريق الأول، والمقررة يوم الثلاثاء القادم أمام السد على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وقال عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، أن خطوة المطالبة بتأجيل المباراة تأتي اتساقاً مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حالياً بهدف التصدي لفايروس كورونا، خصوصاً وأن الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد وتحديداً في طواف الإمارات للدرجات.

وزاد: "أشارت التقارير الإعلامية أخيراً إلى إصابة عدد من لاعبي الفريق الإيراني الذي واجه السد في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، وحرصاً من نادي العين والتزامه بكافة إجراءات السلامة ارتأينا مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتأجيل المباراة وننتظر رد الاتحاد الآسيوي".