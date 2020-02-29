الامارات | إلغاء سباق نصف ماراثون باريس بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سباق نصف ماراثون باريس بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغي سباق نصف الماراثون المقرر غداً في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 44 ألف عداء وعداءة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر منظمون اليوم. وهذا أول حدث رياضي جماعي يلغى في فرنسا بسبب الفيروس، إذ أمرت الحكومة بإلغاء التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص، في مناطق مغلقة، وبعض الأحداث الخارجية.

وقال وزير الصحة اوليفييه فيران أن هناك 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا، ليرتفع عدد المصابين إلى 73 منذ نهاية يناير الماضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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