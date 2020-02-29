شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) صن داونز.. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب افريقي، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: ديانج، السولية، محمد مجدي «قفشة»، أجايي، حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، وليد سليمان، أحمد الشيخ، بادجي.

تشكيل صن داونز:

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حراسة المرمى: أونيانجو.

الدفاع: ماديشا، ناسيمينتو، ليبوزا، أريندز.

الوسط: كيكانا، جالي، سيرينو، زيواني.

الهجوم: فالاكازي، مابوي.

أبرز أحداث اللقاء:

د4: توقف اللعب لإصابة أونيانجو ومروان محسن في التحام هوائي

د5: استئناف اللعب بعد الاطمئنان على اللاعبان

د17: رأسية رائعة من مروان محسن تمر بجوار القائم

د18: رأسية أخرى من مروان تمر بجوار القائم

د21: إنذار لمحمود متولي