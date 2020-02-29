الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) صن داونز.. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب افريقي، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول.
الوسط: ديانج، السولية، محمد مجدي «قفشة»، أجايي، حسين الشحات.
الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، وليد سليمان، أحمد الشيخ، بادجي.
تشكيل صن داونز:
حراسة المرمى: أونيانجو.
الدفاع: ماديشا، ناسيمينتو، ليبوزا، أريندز.
الوسط: كيكانا، جالي، سيرينو، زيواني.
الهجوم: فالاكازي، مابوي.
أبرز أحداث اللقاء:
د4: توقف اللعب لإصابة أونيانجو ومروان محسن في التحام هوائي
د5: استئناف اللعب بعد الاطمئنان على اللاعبان
د17: رأسية رائعة من مروان محسن تمر بجوار القائم
د18: رأسية أخرى من مروان تمر بجوار القائم
د21: إنذار لمحمود متولي
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