شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن تشكيل صن داونز في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، تشكيل الفريق في مواجهة نظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أونيانجو.

الدفاع: ماديشا، ناسيمينتو، ليبوزا، أريندز.

الوسط: كيكانا، جالي، سيرينو، زيواني.

الهجوم: فالاكازي، مابوي.