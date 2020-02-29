شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحسين الشحات، ومحمد مجدي «أفشة»، وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، وليد سليمان، أحمد الشيخ، بادجي.