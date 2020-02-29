شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى استاد القاهرة.. وطاقم التحكيم يتفقد أرضية الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب.
وتقام المباراة في حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع، فيما تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا 7 مارس المقبل.
وحرص طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، بقيادة الكونغولي نجامبو ندالا، على معاينة كل أرجاء الملعب فور وصوله إلى استاد القاهرة منذ قليل.
وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وتوافدت الجماهير على ملعب المباراة، منذ فتح أبواب الاستاد، وفقا للموعد المحدد سلفا.
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