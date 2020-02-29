شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصطحب «الاتحاد الدولي لليد» في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باصطحاب مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد ،اليوم السبت، في زيارة ميدانية لمشروع إنشاء الصالة الدولية المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر والمقرر أن تستضيف إحدي مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر العام القادم.

وتفقد وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد برفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مكونات مشروع انشاء الصالة المغطاة الذي يضم المقر الرئيسى للاتحاد المصرى لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الافريقى لكرة اليد، ومبني الاتحاد الافريقي لكرة اليد، والصالة الرياضية المكونة من مقصورة كبار الزوار ومدرجات تسع عدد 4500 مقعد، وغرف اللاعبين، وصالة تدريب، ونادى صحى للمنتخبات، والمزمع الإنتهاء من كافة الانشاءات بالمشروع خلال 6 أشهر من الآن.

ومن المقرر، أن تقوم لجنة تفتيش من الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيارة الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر وإعداد تقرير حول ما تم إنجازه من بنية إنشائية في إطار استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد.

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وأشاد الدكتور حسن مصطفى بمستوى البنية الرياضية بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر في ضوء المجهودات المبذولة من الدولة المصرية استعداداً لاستضافة المونديال العالمي لليد 2021، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة اليد على حسن استضافة مجلس إدارة الاتحاد الدولي بمصر، وأجندة الزيارات المدرجة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر تعد إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية بمصر، لافتاً إلى متابعة الوزارة الدورية مع اتحاد كرة اليد للوقوف على التجهيزات المتعلقة بملف استضافة مصر لبطولة العالم لليد 2021 من حيث نسب الإنجاز في إنشاء ورفع كفاءة الصالات المغطاة، وكافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية والفنية والتنظيمية للمونديال الذي يشارك به 32 منتخباً.

وفي وقت سابق، قام مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيارة أهرامات الجيزة في زيارة سياحية نظمتها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماعاً موسعاً مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، وممثلي التليفزيون المصري، وشركة بريزنتيشن لمناقشة البث الفضائي وحقوق البث لبطولة كأس العالم لليد ٢٠٢١، مع أعضاء من شركة لوجاردير صاحبة حقوق البث للبطولة.