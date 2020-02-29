يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت 29-2-2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب فيكارج رود من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 29-2-2020، عندما يحل ليفربول ضيفاً على واتفورد، ضمن أهم مباريات اليوم في منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،



ويعرض الخليج 365 متابعيه بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد عبر قناة beIN SPORTS HD2 بصوت المعلق خليل البلوشي، عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:30 مساءا بتوقيت مصر

Advertisements

ويسعى ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في مباراة اليوم أمام واتفورد، إلى الوصول للنقطة رقم 82 والابتعاد بفارق بـ 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، وتفصل ليفربول 12 نقطة فقط عن الوصول إلى الحلم الذي طال انتظاره وهو معانقة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عنه منذ ثلاثين سنة

بينما يقبع واتفورد في المركز 19 برصيد 24 نقطة، الفريق يعيش موسماً سيئاً جداً، فهو مهدد بالهبوط، قبل 12 مباراة على نهاية المسابقة

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد