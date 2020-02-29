شكرا لقرائتكم إقامة عزاء مجدى شرف فى عمر مكرم الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إقامة عزاء الراحل مجدى شرف، وكيل نادى الزمالك الأسبق، بعد غد، الإثنين، وذلك فى دار مناسبات عمر مكرم، عقب رحيل "شرف" اليوم، السبت، عن عالمنا حيث أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وحضر عدد من نجوم الزمالك القدامى، صلاة الجنازة على الراحل مجدى شرف وكيل نادى الزمالك الأسبق وأحد رموزه، وتقدم صلاة الجنازة كلا من محمود أبو رجيلة وأحمد مصطفى إلى جانب محمود بدر الدين وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك بالإضافة إلى رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادى السابق ومحمود خالد المستشار القانونى لمجلس الزمالك وعدد من العاملين بالنادى الأبيض الذين حرصوا على حضور صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء إلى أسرة الراحل عقب صلاة الجنازة مباشرة.

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كما تقدم مسؤولو الزمالك بواجب العزاء إلى نجل الراحل مجدى شرف عقب صلاة الجنازة أمام مسجد مصطفى محمود وحرصت إدارة الزمالك سريعاً على نعى الراحل، ونشر الموقع الرسمى لقلعة ميت عقبة نعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس وجميع العاملين بالنادي لرحيل "شرف" وسط مشاعر من الحزن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما حرص رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، على نعى الرحل عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً، "توفى الى رحمه الله القطب الزملكاوى الكبير والد كل الزملكاوية المستشار مجدى بك شرف وكيل شرف نادى الزمالك .. اللهم اغفر له وارحمه" كما قال أبو رجيلة، إن صلاة الجنازة على الراحل ستقام بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك إطلاق أسماء رموز القلعة البيضاء على بعض إنشاءات النادى فى 2014 التى كان من بينهم جلال معوض، وفهمى عمر والمستشار مجدى شرف على الثلاث قاعات أسفل حمام السباحة، التى تم تجديدها مؤخراً.