شكرا لقرائتكم حكم قمة الأهلى ضد صن داونز يتفقد أرضية استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وصن داونز على تفقد أرضية ملعب القاهرة الدولي فور وصوله مباشرة حيث قام طاقم التحكيم بقيادة الكونغولي نادالا قام بتفقد أرضية الملعب فيما قام جمهور الفريق الأحمر بالهتاف باسم الأهلي.

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة.

يدخل الأهلى مواجهة الليلة، وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة، بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.