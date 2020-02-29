شكرا لقرائتكم المصرى "أبيض × أخضر" أمام نهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدى فريق المصرى البورسعيدى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس مرماه اللون الأصفر ، فيما سيرتدي نهضة بركان المغربى طاقم أزرق داكن اللون وسيرتدي حارسه اللون الأزرق السماوى وذلك خلال المباراة التي ستجمعهما في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد السويس الجديد بمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وأقيم منذ قليل الإجتماع الفني التنسيقي الخاص بقاعة المؤتمرات بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة ، تحت رئاسة مراقب المباراة الچيبوتي محمد مؤمن وبحضور منسق عام المباراة التنزاني باراكا كيزوجوتو ، والمراقب الأمني للمباراة المصطفى ماماني من النيجر والمنسق الإعلامي للمباراة الإعلامي المصري الدكتور عادل كُـريم ، والأوغندي علي مولومبا منسق الحكام ، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة .

وأنهى الجهاز الإدارى للنادى المصرى البورسعيدى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للمغرب، وحدد الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، صباح بعد غد الاثنين موعداً لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد 8 مارس المقبل، حيث يسافر الفريق ثانى أيام مباراة الذهاب مباشرة، ويجرى اللاعبون تدريبات استشفائية هناك، ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

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ويغادر محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى للمغرب، اليوم السبت، لإنهاء ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب.

وأعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للانتظام فى المعسكر المغلق الذى بدأ عصر أمس الجمعة، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى وضمت قائمة المصرى 22 لاعبًا هم:أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن على، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، محمود وادى، أوستين أموتو.

خرج بهاء مجدى لاعب المصرى البورسعيدي، من حسابات مدربه طارق العشرى فى مواجهة نهضة بركان المغربى بعد فشل محاولات تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة بجانب الحارس أحمد مسعود الذى يغيب أيضا للإصابة.